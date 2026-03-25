Comparution immédiate : plus d'un million d'amende douanière pour deux mules

Dossier atypique de trafic de stupéfiants entre l'Hexagone et la Réunion. Deux mules, un homme, Rayan S., et une femme, Phuong N., se retrouvent devant le tribunal correctionnel ce mercredi 25 mars 2026. Particularité du dossier, le poids. Ainsi les douanes découvrent, lors de leur arrivée à la Réunion, 32 kilos de résine de cannabis et 4,6 kilos de cocaïne, des quantités importantes, comme le souligne le représentant des douanes. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire avec obligation de soins, de travail, et à à payer plus d'un million d'euros d'amende. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Globalement, le couple se rencontre la veille de leur départ. On leur donne des directives pour qu'ils puissent passer tranquillement le douane, comme un couple qui vient passer des vacances à La Réunion pour les fêtes de fin d'année.

C'est en effet, le 29 décembre 2025 que le couple est interpellé par les Douanes de Gillot et ensuite placé en garde à vue. Les deux reconnaissent les faits et donnent même des informations aux enquêteurs. Mais, malgré la quantité importante, le parquet décide de les faire passer rapidement devant le tribunal correctionnel au lieu d'ouvrir une information judiciaire.

Si le jeune homme, originaire des quartiers défavorisés, ne travaille pas et s'est retrouvé très rapidement dans la drogue, il en est autrement de la jeune femme qui possède un Master en économie et qui a même réussi le concours de professeur des écoles avant de sombrer dans la drogue.

Présent à l'audience, le représentant des douanes explique que la cocaïne était pure à 70% et qu'elle pouvait être coupée au moins trois fois. "Lorsque les valises sont ouvertes, il n'y a que de la drogue", explique-t-il en réclamant une amende douanière de plus d'un million d'euros.

- "Une peine démesurée" -

"Il n'y a aucune difficulté sur l'infraction", constate d'emblée la représentante du parquet. "C'est en exploitant les téléphones que l'on se rend compte qu'ils ont été recrutés sur un fil de discussion sur GSM. Tout était bien organisé depuis le début. On leur donne des directives, on leur fait apprendre une histoire bien ficelée. Le trafic touche toutes les strates de la société et les quantités sont vraiment importantes", souligne la magistrate en requérant 5 ans pour la jeune femme et 5 ans dont un avec un an probatoire pour le jeune homme.

Me Navarro est le premier à prendre la parole pour la défense Rayan. "Nous sommes devant une misère sociale. Depuis son enfance, son parcours est chaotique. Il souffre d'une maladie mentale diagnostiquée que depuis un an. Oui c'est un consommateur", admet la robe noire, "et c'est dans ce cadre "qu'il a subi des violences graves, il y a un peu plus d'un an", plaide encore Me Navarro.

Plaidoirie aussi sur la personnalité de sa cliente pour Me Moissonnier. L'avocate décrit la vie de cette trentenaire qui consomme un à deux grammes de coke par jour et qui se prostitue pour se payer sa consommation.

"On vous demande 5 ans de prison ! Mais c'est une peine totalement démesurée" conclut la conseil.



Les deux mules ont été reconnues coupables des faits. Elles ont été condamnées à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire avec obligation de soins, de travail, de payer l'amende douanière ainsi qu'à une interdiction de la Réunion durant 5 ans. Et comme sollicité par les douanes, elles ont été condamnées solidairement à payer plus d'un million d'euros d'amende.

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