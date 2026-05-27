Tribunal de Saint-Denis : 4 ans de prison pour avoir tenter d’introduire 3 kg de drogue de synthèse à La Réunion

Nicolas T., un Saint-paulois de 26 ans a été condamné ce mercredi 27 mai 2026 dans le cadre de la comparution immédiate à une peine de 4 ans de prison dont 1 avec sursis probatoire et à une amende douanière de plus de 450.000 euros. Le 24 mars dernier, il avait essayé d'introduire à La Réunion plus de 3 kilos de cathinone, un produit de synthèse qui se vend plus cher que la cocaïne mais qui peut aussi servir à la fabrication de Dou (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le jeune homme de 26 ans est interpellé le 24 mars dernier. Alors qu'il descend d'un vol en provenance de métropole, Nicolas Tescher est intercepté par les douanes avec plus de 3 kilos de cathinone dissimulés dans sa valise en soute. Les premiers éléments de l'enquête démontrent qu'entre 2023 et mars 2026, il a effectué pas moins de 18 voyages entre La Réunion et la métropole.

La perquisition effectuée chez lui, à Saint-Gilles-les-Hauts, permet de découvrir de nombreuses drogues, plusieurs balances de précision et tout l'attirail du parfait petit vendeur de drogue ainsi que des passes PTT. Les investigations sur son compte Revolut révèlent de nombreux mouvements d'argent pour un montant de plus de 45 000 euros alors qu'il déclare ne toucher que le RSA.

Interrogé par les enquêteurs, il explique dans un premier avoir été contacté par une personne inconnue en métropole pour amener à La Réunion un paquet d'un kilo moyennant 5.000 euros. Il revient très vite sur ses déclarations, mais en gardant la même histoire sauf que c'est aux Pays-Bas qu'il est abordé par un inconnu pour transporter un paquet. Mais, l'enquête démontre aussi qu'il a reçu, durant ses trois dernières années, plusieurs dizaines de colis.

De plus, l'exploitation de son GSM, prouve qu'on le perd régulièrement à la frontière belge. "Je suis allé souvent en métropole pour aller voir ma fille, mais aussi pour organiser mon trafic de contrefaçon", explique le jeune homme à la barre, racontant qu'il achète des "fripes" dans des marchés, de les contrefaire avant de se les envoyer.

- C'est un trafiquant intermédiaire -

Des explications qui ont du mal à passer devant le tribunal. Il se dit aussi polytoxicomane depuis sa majorité après avoir côtoyé le milieu de la nuit alors qu'il résidait dans l'hexagone. De plus, depuis un grave accident de trottinette, il souffre de plusieurs pathologies nécessitant non seulement des soins réguliers, mais aussi une longue rééducation. "Il est en train de faire des demandes pour être reconnu handicapé", précise son avocat.

"Il est très surprenant qu'il dise commettre un délit comme explication", s'étonne le représentant des douanes en rappelant que la contrefaçon est punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende douanière égale au double du prix des produits contrefaits. "Ses explications ne tiennent pas. On sait que, tous les jours, plus de deux kilos arrivent à La Réunion par des colis. Et les passes PTT permettent d'aller les récupérer dans des boîtes aux lettres inutilisées", explique-t-il encore en demandant qu'il soit condamné à une amende douanière de plus de 450.000 euros, laissant le quantum de la peine au ministère public.

"Il fait la mule, mais en plus, il trafique lui-même. Il est un trafiquant intermédiaire", remarque la représentante du parquet Carmélita Dijoux. "Ses problèmes médicaux ne l'empêchent pas de se rendre régulièrement en métropole et de bourlinguer jusqu'aux Pays-Bas", ironise encore la magistrate.

"Ce n'est pas une simple mule, mais bien un trafiquant qui peut aller dans d'autres pays pour se fournir", termine la procureure en requérant une peine de 5 ans de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 5000 euros. "On nous dit que c'est un intermédiaire, mais en réalité on ne trouve rien", attaque Me Julien Barraco pour la défense.

"Oui, vous le condamnerez pour les 3 kilos de cathinone, mais pourquoi ne pas le croire lorsqu'il vous livre son petit trafic de contrefaçon. Il ne faut pas lui faire porter un rôle qui n'est pas le sein", conclut la robe noire en demandant au tribunal une peine la plus courte possible.



Nicolas Tescher a été condamné à 4 ans de prison, dont avec un sursis probatoire ainsi qu'à l'amende douanière demandée par le représentant des douanes.

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