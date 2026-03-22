Contrôles routiers : 893 infractions relevées dont 232 stationnements gênants au volcan

Les effectifs de la police nationale étaient fortement mobilisés ce week-end du 20 au 22 mars 2026 à La Réunion. 195 fonctionnaires de police étaient sur le terrain et ont relevé 604 infractions dont 38 délits. Parmi les nombreuses infractions, ils ont constaté 365 excès de vitesse. De son côté, la gendarmerie de La Réunion indique avoir verbalisé 232 automobilistes sur la RN2 route des laves et relevé 289 infractions sur l'ensemble de l'île. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

- Côté Police -

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 42 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 20 au 22 mars 2026 permettant de relever 604 infractions dont 38 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05 (taux compris entre 0,50 et 0,92 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01

- refus d'obtempérer : 02

- défaut d'assurance : 12

- défaut de permis de conduire : 18

195 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 566 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Excès de vitesse : 365

- Feu rouge / stop / priorité : 28

- Défaut de contrôle technique : 26

- Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01

- Défaut d'équipement : 18

- Défaut de port de casque : 02

- Usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 18

- Franchissement de ligne continue : 01

- Autres : 107

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