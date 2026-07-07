Patrick Lebreton condamné à payer 3.500 euros à André Thien Ah Koon pour l'avoir traité de "chinois" à neuf reprises

Dans un arrêt rendu ce lundi 6 juillet 2026, la Cour d'appel a condamné Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, à payer la somme de 3.500 euros à André Thien Ah Koon, sur les intérêts civils, pour avoir utilisé "neuf fois le mot Chinois" pour qualifier l'ancien maire du Tampon. La Cour d'appel a également condamné Patrick Lebreton à la somme de 3.500 euros pour couvrir les frais de justice. L'affaire remonte au 6 août 2020, quelques semaines après la réélection d’André Thien-Ah-Koon à la tête de la Casud (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors d’une réunion publique tenue à Manapany, il s’était laissé aller aux propos suivants : "Un TDC comme ça, i trouvera pas… Oui, ça veut dire trou du cul", avait-il lancé devant ses soutiens.

Le maire de Saint-Joseph avait également, dans le même discours, désigné André Thien-Ah-Koon à neuf reprises sous le surnom de "le Chinois", déclenchant l’indignation de ses rivaux politiques. Ces derniers y ont vu une atteinte à leur honneur et une référence à caractère racial.

Saisi par les deux élus visés, le tribunal correctionnel avait jugé Patrick Lebreton pour injures publiques. S’il avait été relaxé en première instance en décembre 2022, en appel, la relaxe avait été confirmée, la cour estimant que les propos, bien que vulgaires, s’inscrivaient dans un contexte de joute politique et ne constituaient pas une infraction pénale.

Une relaxe qui reste d'actualité. Cependant, l'avocat de l'ancien maire du Tampon avait introduit un pourvoi en cassation sur les intérêts civils. Il a obtenu gain de cause.

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