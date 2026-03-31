Décès par balle d'un homme à Sainte-Rose : une gendarme placée en garde à vue par l’IGGN

Après le décès par balle d'un homme à Sainte-Rose dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 novembre 2025, lors d'une intervention de la gendarmerie, une gendarme a été entendue par l'inspection générale de la gendarmerie nationale lors d'une garde à vue. La procédure est désormais terminée et doit être "déposée au parquet pour étude" (Photo www.imazpress.com)

"La présence d’une délégation de l’inspection générale de la gendarmerie nationale a permis de finaliser la procédure ouverte à la suite de l’usage des armes, mortel, survenu à Sainte Rose en novembre 2025", précise le parquet.

"Dans le cadre de cette procédure diligentée par la section des recherches, une audition complémentaire sous le régime de la garde à vue a été effectuée."

La saisine de l’inspection générale de la gendarmerie nationale "a été sollicitée par le parquet de Saint-Denis, afin de garantir au traitement de ces procédures, l’intervention, totale ou en co saisine, d’un service spécialisé au plus haut niveau d’engagement".

- Enfermé dans son domicile -

Pour rappel, "à la suite d’un différend de voisinage, il est fait appel à des ambulanciers pour la mise en oeuvre d’une hospitalisation sous contrainte d’un habitant de Sainte-Rose présentant d’importants problèmes psychiatriques anciens. Le fils de la personne concernée est sur place".

Le parquet ajoutait : "son père, agressif envers sa voisine, s’est calmé; à l’arrivée des ambulanciers, il change de comportement et menace ces derniers avec un couteau, les contraignant à quitter son domicile dans lequel il s’enferme".

Des voisins ont vu le sexagénaire "faire des allers et retours entre l’intérieur de son logement et son balcon, couteau à la main. Il est fait appel à la gendarmerie. Une patrouille de deux militaires se rend sur place accompagnée d’un équipage de sapeurs-pompiers".

Les gendarmes ont pénétré dans le logement après que la porte ait été ouverte par la force.

- Deux procédures distinctes ouvertes par le parquet -

Le parquet de Saint-Denis a décidé d'ouvrir deux procédures distinctes suite à ces faits.

- Une procédure pour menaces de mort matérialisées par une arme et violence avec arme sans ITT à l’encontre des ambulanciers et des gendarmes de Sainte-Rose, confiée à la brigade des recherches de Saint-Benoît.

- Une procédure pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, confiée à la section des recherches de La Réunion.

"Une autopsie a été effectuée, confirmant une seule blessure, à l’origine du décès. Une expertise toxicologique a été ordonnée" informe le parquet.

Des investigations et constatations techniques ont été effectuées sur le lieu des faits et se poursuivent. Deux couteaux ont été saisis.

"L’Association réunionnaise pour l’aide juridique aux familles et aux victimes (ARAJUFA) a été mandatée pour accompagner la famille du défunt" termine la procureure

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