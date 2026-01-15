Disparition de Nicolas Aulezy : un appel à la mobilisation pour retrouver l'homme de 47 ans

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Dix jours après sa disparition, sa famille et ses proches lancent un appel à la solidarité des Réunionnais pour tenter de le retrouver. Une battue sera organisée ce samedi 17 janvier dès 7 heures si la météo le permet (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Lors de sa disparition, Nicolas Aulezy portait un short ou bermuda de couleur foncé, un tee-shirt à manches longues blanc, une casquette avec deux bandes fluo et un sac à dos turquoise (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

- Une battue pour retrouver Nicolas Aulezy -

Le rassemblement pour la battue est prévu dès 6h30 au niveau des kiosques au départ de Piton Fougères à Sainte-Marie.

Il est recommandé de s'équiper de : bonnes chaussures, vêtements adaptés à la pluie, téléphone chargé, eau, sifflets, jumelles...

Si la météo ne le permet pas, une nouvelle date sera programmée.

