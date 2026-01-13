Incendie au Beach Club : la direction appelle "au respect du temps nécessaire à la compréhension des faits"

Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, peu après 1h du matin, un incendie s'est déclaré au sein de la boîte de nuit du Beach Club à Saint-Gilles. Ce sinistre n'a pas fait de victimes. Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre et provoqué "un arrêt brutal et un choc profond ​pour l'ensemble des personnes qui font vivre ce lieu", la direction a souhaité s'exprimer dans un communiqué afin d'appeler "au respect du temps nécessaire à la compréhension des faits" (Photo: sly/www.imazpress.com)

La partie centrale de l'établissement de nuit a entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés, expliquait à Imaz Press, le Commandant Sébastien Hoareau, commandant des opérations de secours.

- La direction appelle au respect de l'enquête -

La direction rappelle que "depuis son ouverture, le Beach Club exerce son activité dans le respect du cadre réglementaire qui l'encadre, en lien constant avec les services publics et les autorités compétentes. À ce stade, les causes de l'incendie font l'objet d'enquêtes en cours. Il n'appartient à personne d'en tirer des conclusions prématurées. Nous faisons pleinement confiance aux autorités pour établir les faits avec rigueur et impartialité, et nous respecterons le temps nécessaire à ce travail".

La mairie de Saint-Paul avait précisé le jour de l'incendie : "lors de son dernier contrôle, en novembre 2025, la commission de sécurité avait émis un avis favorable sur la conformité du Beach Club au regard des normes applicables aux établissements recevant du public (ERP).

La direction du Beach Club poursuit : "dans les heures qui ont suivi l'incident, de nombreuses réactions ont émergé, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines relevaient de l'émotion légitime, d'autres de suppositions. Nous souhaitons rappeler avec calme que le temps de l'enquête n'est pas celui des interprétations, et que la recherche de la vérité exige retenue et patience. À l'inverse, les messages de soutien, de respect et de solidarité reçus ont été d'un réel réconfort pour des équipes touchées et déstabilisées".

Il est dit que "le temps viendra, lorsque les enquêtes auront abouti, d'apporter des réponses claires. D'ici là, l'heure est à la reconstruction progressive, matérielle et humaine, à la préservation des liens et à la préparation de l'avenir avec sérieux et lucidité".

- Des emplois impactés par l'incendie du Beach Club -

"Le Beach Club n'est pas uniquement un établissement. C'est une entreprise locale, construite au fil des années par des femmes et des hommes engagés (salariés, intermittents, artistes, techniciens, prestataires, partenaires) dont l'activité et les équilibres ont été soudainement fragilisés", indique la direction dans son communiqué.

"L'incendie n'a pas seulement touché un bâtiment : il a suspendu des emplois, suscité de l'inquiétude et mis en pause des trajectoires professionnelles. Derrière les murs endommagés, ce sont des réalités humaines très concrètes qui se trouvent affectées", poursuit la direction.



Les conséquences de cet événement dépassent largement le cadre du Beach Club. "La vie nocturne locale repose sur un réseau étroit d'acteurs et de métiers, qui se trouvent eux aussi impactés lorsque l'un de ses maillons s'arrête. Cette réalité mérite d'être rappelée avec sobriété."



Cette "épreuve rappelle la fragilité des entreprises locales face à des événements soudains et imprévisibles. Elle souligne également l'importance de la manière dont ces moments sont traversés : avec transparence dans les intentions, droiture dans les actes et respect de toutes les personnes concernées" est-il écrit dans le communiqué.



Le Beach Club "continuera d'avancer fidèle à ce qu'il a toujours été : un lieu porté par des personnes,​​ ancré dans son territoire, attentif à son environnement humain et déterminé à se projeter vers l'avenir,​ une étape après l'autre", conclut la direction et son équipe.



www.imazpress.com/[email protected]