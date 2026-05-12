La Possession : feux de poubelles à Moulin Joli, des actes répétés qui désolent les habitants

Ce lundi 11 mai 2026, dans la soirée, des feux de poubelles se sont déclarés dans le quartier de Moulin Joli à La Possession au niveau du parc. Des incendies volontaires. Ces actes de vandalisme récurrents, désolent la population. Face à cette situation, le maire de la commune, Erick Fontaine, s'est rendu sur place. Il assure travailler sur le sujet pour assurer la sécurité des habitants pour que cela ne se répète plus (Photo : Erick Fontaine)

"Je me suis rendu sur place. J'ai échangé avec les nombreuses personnes présentes au niveau du parc. Cette situation ne peut pas se répéter. Il s'agit de la sécurité des habitants", déclare le maire sur ses réseaux.

- Des médiateurs pour échanger avec la population -

Sur place, Erick Fontaine a pu échanger avec des personnes sur place, dont de nombreux mineurs, seuls dans le quartier, la nuit tombée.

Il confie à Imaz Press "voir ce que l'on peut mettre sur place en plus. Il y a déjà des agents de médiation. Après, je vais voir avec la police municipale pour voir comment organiser et occuper cet espace", dit-il.

Le maire doit également s'entretenir avec le commandant de gendarmerie de La Réunion - un rendez-vous prévu avant ces actes - "mais évoquer la situation sera un sujet clé", dit-il.

"La population demande à être prise en considération car il y a déjà eu pas mal d'incendies dans le secteur et il faut stopper ce qu'il se passe car c'est inquiétant", confie Erick Fontaine à Imaz Press.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]