Le Port : deux blessés après des tirs dans le quartier de la Rivière des Galets

(Actualisé) Ce mardi 14 juillet 2026, vers 21 heures, des coups de feu ont été tirés dans la commune du Port, devant le bar Toto à la Rivière des Galets, révèle un confrère. Deux personnes ont été blessées. Selon nos informations, l'auteur des tirs a été interpellé par les effectifs de nuit de la police. Une enquête est en cours (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon nos informations, police secours a été appelé pour un homme blessé après trois tirs. L'auteur présumé prend la fuite.

Dans la soirée, le tireur présumé, âgé de 59 ans appelle lui-même les forces de l'ordre pour se rendre. Il est interpellé à son domicile par la brigade anticriminalité. Un fusil de calibre 12 est retrouvé chez lui.

Le pronostic vital des deux victimes n'est pas engagé.

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