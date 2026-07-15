Un jeune Réunionnais médaillé d’or auc oncours national "Un des meilleurs apprentis de France"

Début juin 2026, le Campus des Métiers et des Qualifications Génie Civil et Eco-construction en Milieu Tropical organisait le concours "Un des meilleurs apprentis de France" - Peintre Applicateur de Revêtements au lycée Bois d’Olive à Saint-Pierre. Partis dans l'Hexagone, German Timalamacome a décroché une médaille d'or au niveau national (Photo : DR)

Cette finale nationale comptait 23 sélectionnés (sur 129 participants inscrits dans la spécialité). A l'issue des délibérations du jury, quatre participants ont obtenu une note supérieure à 18/20 dont German. Ce dernier obtient donc une médaille d'or au niveau national et devient "Un des meilleurs apprentis de France".

"Un beau parcours et une formidable réussite pour ce jeune qui a travaillé sans relâche pour produire un travail de qualité et atteindre l'excellence dans sa discipline. Bravo German", félicite la Cité des Métiers.

- Le concours MAF : un concours d’excellence au service des métiers -

Créé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, le concours MAF vise à valoriser les savoir-faire professionnels, évaluer les compétences en situation réelle et révéler les talents de demain.

Ainsi, les candidats sont évalués sur leur maîtrise technique, leur organisation, leur posture professionnelle, ainsi que leur capacité d’analyse et d’adaptation.