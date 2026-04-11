Le Tampon : saisies de stupéfiants, véhicules immobilisés et interpellations dans le quartier de la Chatoire

Ce vendredi 10 avril 2026, la gendarmerie de La Réunion a déployé un dispositif important de contrôle dans le quartier de La Chatoire au Tampon. Selon les forces de l'ordre : "Près de 100 militaires ont été engagés afin d’assurer une présence visible et dissuasive sur le terrain, avec l’appui de l’escadron de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu et d’une équipe cynophile." 250 véhicules et 100 piétons ont été contrôlés, et plusieurs infractions relevées : usage de stupéfiants, délits routiers et à la conformité des véhicules. Des véhicules ont été immobilisés, et une procédure judiciaire engagée pour conduite sous stupéfiants. De plus, du matériel et des produits stupéfiants ont été saisis, indique la gendarmerie. (Photos : Gendarmerie de La Réunion)

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