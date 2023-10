Les Avirons : elle achète la maison de sa mère puis récupère l’argent

Un couple des Avirons était jugé ce jeudi 26 octobre au tribunal de Saint-Pierre pour avoir profité de la faiblesse psychologique de la mère de celle-ci âgée de 77 ans. Les deux, mis en examen pour "abus de la faiblesse", avait racheté la maison de cette dernière sans que celle-ci ne soit mise au courant. Le parquet a requis six mois de prison avec sursis (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

La victime était propriétaire d’une maison estimée à 180 000 euros, dans laquelle elle désirait rester et finir sa vie. Mais en 2018, sa fille décide d’acheter la demeure, estimé à 180 000 euros, pour 100 000 euros sans prévenir sa mère. Celle-ci sait à peine lire et écrire, et sa fille a procuration sur ses comptes.



Dans les mois qui suivent la vente, la fille effectue plusieurs virements – sur ses comptes et ceux de son mari -, de petites sommes, jusqu’à atteindre les 100 000 euros dépensés. Une autre fille de la famille se rend compte de problème et décide de porter plainte.



La mise en cause a prétendu au tribunal ce jeudi, qu’il s’agisait d’une "donation".

"Cela ressemble à une captation d’héritage dans le dos de la famille" a de son côté rétorqué le procureur, qui a requis 6 mois de prison avec sursis.



pk/imazpress.com