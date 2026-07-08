Mayotte : un policier de Saint-André condamné à un an de prison avec sursis pour un tir mortel lors d'une interpellation

Ce mardi 7 juillet 2026, un policier de Saint-André, soupçonné d'être l'auteur d'un tir mortel lors d'une interpellation à Mayotte, a été condamné à un an de prison avec sursis par la Cour d’assises de Mamoudzou. Le 13 juillet 2022, un homme de 37 ans recherché dans plusieurs affaires criminelles, notamment pour des viols sur mineurs, est décédé, touché par le tir de l'officier (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon Kwezi, le 13 juillet 2022, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont intervenus à Tsararano, dans la commune de Dembeni, pour interpeller le suspect.

Selon les éléments communiqués par le parquet, l'homme recherché pour viol s'est porté plusieurs coups de couteau à l’abdomen dès l’arrêt de son véhicule. Alors que les fonctionnaires tentent de le désarmer, il aurait dirigé son arme vers eux, blessant un policier au bras.

C'est alors qu'un fonctionnaire - le policier désormais en poste à Saint-André - ouvre le feu.

Le suspect a succombé à ses blessures malgré l’intervention des secours.

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