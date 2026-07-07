À la une de ce mercredi : djihadisme, Marine Le Pen candidate, Zenfan Kabaré, campagne sucrière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 8 juillet 2026 : - La Réunion : quatre membres d'une filière djihadiste condamnés à des peines allant de 19 à 20 ans de réclusion criminelle - Marine Le Pen candidate à la présidentielle malgré sa condamnation - [Photos-Vidéos] Le groupe réunionnais Zenfan Kabaré fait voyager le maloya jusqu'en Bulgarie - Campagne sucrière : la saison débutera ce mercredi dans le nord et l'est - La pa Météo France i di, sé zot i di - un beau soleil pour ce mercredi (Photo www.imazpress.com)

Quatre hommes - dont Anthony de Monjoie Maurice - accusés d'avoir appartenu à une filière djihadiste depuis La Réunion vers la Syrie, entre 2014 et 2019, ont été condamnés mardi 7 juillet 2026 à des peines allant de 19 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises spéciale de Paris.

Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle, a-t-elle annoncé mardi soir sur TF1, et compte se pourvoir en cassation --qui suspend selon elle le port du bracelet électronique-- après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national.

Le groupe réunionnais Zenfan Kabaré, originaire de Saint-Louis, a participé au festival A to Jazz World Music, qui s'est tenu en Bulgarie les 1er, 2 et 3 juillet 2026. Pour les musiciens, "cette invitation a marqué une étape importante dans le développement international du groupe et contribue au rayonnement du maloya, expression culturelle emblématique de La Réunion inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco".

La campagne sucrière va démarrer ce mercredi 8 juillet 2026 dans l'est et le nord de l'île. Une décision prise suite aux commissions mixtes d'usines (CMU) de Bois Rouge et de Beaufonds.

Pour ce mercredi 8 juillet 2026, matante Rosina nous dit que le soleil s'impose sur une grande partie de l'île. Seul l'Est garde encore quelques nuages en début de journée. Dans l'après-midi, le beau temps reste bien installé.