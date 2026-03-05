Municipales à Saint-Benoît : la voiture d'une militante de Patrice Selly vandalisée

Le candidat à la maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, dénonce ce jeudi 5 mars 2026 des actes de vandalisme. Le véhicule d'une colistière engagée à ses côtés a été victime de dégradations, et plusieurs affiches de campagne ont été arrachées sur des panneaux d’affichage (Photo Patrice Selly)

"Ces agissements sont profondément regrettables et contraires aux valeurs de respect et de démocratie qui doivent prévaloir dans le cadre d’une campagne électorale", dénonce le maire sortant.



"Ces méthodes d’un autre temps révèlent une conception inquiétante de la politique, faite d’intimidation et de dégradation plutôt que de débat d’idées. Lorsqu’on n’a plus d’arguments à défendre devant les habitants, certains choisissent malheureusement la voie de la pression et du vandalisme", réagit le candidat.



Patrice Selly rappelle que "le débat politique doit se mener dans le respect des personnes et des idées. Les intimidations, les dégradations et les pressions n’ont pas leur place dans la vie démocratique".



Il apporte "tout son soutien à la militante concernée" et appelle "à faire preuve de responsabilité afin que la campagne se déroule dans un climat serein et digne".

