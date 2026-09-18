Un policier municipal de Saint-Denis condamné pour agression sexuelle mais relaxé pour des faits de harcèlement sur une autre policière

Un policier municipal de Saint-Denis jugé pour une tentative d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel sur une collègue de la police municipale de La Possession a été relaxé de manière partielle. (Photo police municipale , photo sly/www.imazpress.com)

Ce policier avait été soupçonné d'une tentative de harcèlement sexuel sur une agent stagiaire de la police municipale de La Possession. Il a été relaxé pour ces faits.

Il a toutefois été reconnu coupable d'agression sexuelle sur cette même victime pour avoir tenté d'embrasser sa collègue. Il s'est vu infliger, pour cela, une peine de huit mois de prison avec sursis.

Par ailleurs, il est désormais inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et il sera inéligible pour une durée de cinq ans.

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