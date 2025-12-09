Accident à Saint-Benoît : le motard de 39 ans est décédé

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, une moto et une voiture se sont percutées dans le secteur de Bras Fusil à 14h55 ce mardi 9 décembre 2025. Malgré l'intervention des secours, le motard âgé de 39 ans est décédé. En état de choc, l'automobiliste a été évacué au GHER, d'après la gendarmerie. (Photo d’illustration www.imazpress.com)

Après avoir été fermée dans les deux sens, la route a rouvert à la circulation à 16h55. L'intervention des secours aura duré près de deux heures.

Il s'agit du 39ème décès de l'année sur les routes de La Réunion.

