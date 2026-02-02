Saint-André : détention de stupéfiants et incitation à l'émeute, deux personnes placées en garde à vue

Ce dimanche 1er février 2026, vers 17h45, les équipes de la Brigade anti-criminalité (BAC 200) ont procédé au contrôle d'un deux-roues sur le secteur de Fayard à Saint-André. Il a été interpellé pour détention de stupéfiants. Lors de l'extraction de la personne arrêtée, deux personnes ont été identifiées pour incitation à l'émeute. Selon nos informations, deux véhicules de la Bac sont venus en renfort. Une personne a été interpellée. Les deux personnes sont en garde à vue (Photo : rb/www.imazpress.com)