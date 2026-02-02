TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-André : détention de stupéfiants et incitation à l'émeute, deux personnes placées en garde à vue

  • Publié le 2 février 2026 à 09:13
  • Actualisé le 2 février 2026 à 09:18
bilan controle anti-bandes 2025

Ce dimanche 1er février 2026, vers 17h45, les équipes de la Brigade anti-criminalité (BAC 200) ont procédé au contrôle d'un deux-roues sur le secteur de Fayard à Saint-André. Il a été interpellé pour détention de stupéfiants. Lors de l'extraction de la personne arrêtée, deux personnes ont été identifiées pour incitation à l'émeute. Selon nos informations, deux véhicules de la Bac sont venus en renfort. Une personne a été interpellée. Les deux personnes sont en garde à vue (Photo : rb/www.imazpress.com)

Saint-André, Faits divers, Police

guest
1 Commentaires
norml.fr
norml.fr
1 heure

legalisation ;la police doit proteger les citoyens: agression vol violence ;pur ce qui est des stuos c est au docteurs de regler le probléme.

Répondre