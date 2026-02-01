Chandeleur : derrières les crêpes rondes et jaunes, une croyance méconnue

Après la galette des rois, la Chandeleur est le deuxième défi pâtissier de l'année. Cette fête d'origine chrétienne est célébrée le 2 février de chaque année et correspond à la présentation de Jésus au Temple. Si ce jour a traversé les époques, une tradition perdure, celle de préparer et de déguster des crêpes en famille.

La Chandeleur est une fête à la fois païenne et chrétienne.

Sa date intervient chaque année le 2 février, soit 40 jours après Noël et 27 après l’Épiphanie.

- La chandeleur, une symbolique religieuse -

Initialement, la Chandeleur était appelée "la fête des chandelles". Elle désignait une période où les Romains célébraient Lupercus, le dieu de la fécondité et des troupeaux, par des processions à la lumière des torches.

Ce rite a ensuite été repris par l’Église chrétienne.

Cette dernière considérait la Chandeleur comme l’arrivée de Marie et Joseph devant le temple de Jérusalem, et donc de la présentation de Jésus au Seigneur.

- Mais quel rapport avec les crêpes ? -

Dans la croyance chrétienne, pour fêter cet épisode, le pape de l’époque, Gélase Ier eu l’idée d’organiser des processions aux chandelles (d’où le nom "chandeleur"). On raconte également que ce pape faisait distribuer des galettes aux pèlerins arrivant ce jour-là à Rome.

De plus, les crêpes rappellent, par leur forme et leur couleur, le soleil. Cela fait écho au retour des journées plus longues et du printemps qui apparaissent en février.

Une superstition s’ajoute également lors de la réalisation des crêpes : pour s’assurer que le blé ne soit pas mauvais l’année suivante, les paysans devaient faire des crêpes à la chandeleur.

- Une crêpe… porte-bonheur -

Mais ça ne s’arrête pas là, ils devaient, au moment de retourner la première crêpe, la jeter en l’air de la main droite en tenant un Louis d’or dans la main gauche tout en la rattrapant dans la poêle. Cela leur assurait de meilleures récoltes et finances.

Dans ce contexte, on ne mangeait pas la première crêpe. On la déposait en haut d’une armoire ou sur une poutre de la maison.

Aujourd’hui, on ne garde plus de crêpes dans nos armoires - heureusement - mais cette idée de ne pas manger la première crêpe reste présente.

De toute façon la première crêpe, on la loupe souvent, on la garde parfois, on en rit toujours…

- La Chandeleur, un moment surtout pour déguster en famille -

Quoi qu’il en soit, croyant ou non, la Chandeleur est aujourd’hui l’excuse parfaite pour savourer de bonnes crêpes en famille ou entre amis.

Et pour finir, une recette facile...

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner des crêpes pour 6 personnes :

• 4 œufs

• 250 grammes de farine

• 1/2 litre de lait

• 2 cuillères à soupe de sucre

• 1 pincée de sel

• 50 grammes de beurre fondu.

Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Faites un puits au milieu et versez-y les œufs. Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez peu à peu le lait froid. La pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait.

Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi et mélangez bien. Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude légèrement huilée. Quand le tour de la crêpe se colore, il est temps de la retourner. Laissez cuire encore une minute. La crêpe est prête !

Vous n'avez plus qu'à y ajouter, du sucre, du chocolat, des bananes, en plus elles sont moins chères, de la confiture de mangues ou ananas.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]