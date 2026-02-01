Une semaine pour créer son entreprise dans les quartiers prioritaires de La Réunion

Du 2 au 6 février 2026, l’Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) organise 20 événements pour faire émerger l’entrepreneuriat dans les quartiers de La Réunion. Dans l'île, plus d’un tiers des entrepreneurs accompagnés par l’Adie résident dans les quartiers prioritaires. Pourtant, ce sont aussi les lieux où l’accès au financement et à l’accompagnement reste le plus difficile. C’est pour répondre à cet enjeu que l’Adie, avec ses partenaires, se mobilise (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme, 20 événements sur toute l'île, des forums dédiés à la création d’entreprise, des temps d’information collective avec les partenaires, des rencontres de proximité chez des entrepreneurs accompagnés, des échanges individualisés en agence pour sécuriser les parcours de création.

Des événements, à la rencontre des porteurs de projets en bas de chez eux, chez leur coiffeur, et dans le commerce du proximité.

En complément, plus de 600 ateliers et réunions d’information se feront en ligne.

Le programme détaillé des événements est disponible ici.

- Peu d'entrepreneurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville -

Alors que c'est dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que l'envie d'entreprendre est la plus forte, c'est là que l'on compte la plus faible proportion d'entrepreneurs.

À la veille des élections municipales, l'Adie saisit cette occasion pour demander aux futurs élus de faire de l'entrepreneuriat une priorité pour redynamiser ces territoires. "Nous appelons les candidats futurs élus à innover dans la conception des opérations d'aménagement, de rénovation urbaine et dans la gestion du parc locatif - afin d’ouvrir effectivement et de rendre accessible aux entrepreneurs des quartiers les locaux en rez-de-chaussée", déclare Frédéric Lavenir, le président de l’Adie.

"Les quartiers prioritaires sont un vivier entrepreneurial, les idées ne manquent pas, l'innovation est partout dans la musique, la danse, la cuisine, le cinéma, le langage, les solidarités, et bien sûr dans l'entrepreneuriat. Ce qui manque, ce sont les moyens d'y croire jusqu'au bout : l'accès au financement, l'accompagnement, la présence humaine qui fait passer du rêve à l'action", explique-t-il.

L’entrepreneuriat est un levier essentiel pour redynamiser les quartiers et recréer de l’activité économique locale.

- L'Adie Réunion finance 35 % des entreprises dans les quartiers -

À ces entrepreneurs des quartiers, l'Adie propose tout au long de l'année un accueil bienveillant et professionnel, des conseils pour consolider leur projet, un financement adapté, le prêt Jump*, financé dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030, assorti d'un accompagnement renforcé pendant et après la création.

Pour répondre à l'élan des quartiers pour l'entrepreneuriat, l'Adie change d'échelle, portée par la dynamique du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030 de Bpifrance.

En 2025, plus de 80 % des agences de l'Adie sur l'île sont implantées au cœur des quartiers, renforçant ainsi la proximité avec les porteurs de projets. Cette présence accrue se traduit par une progression continue des créations d'entreprise financées et accompagnées, avec une hausse de 14 % du nombre de clients résidant en QPV sur la dernière année.

