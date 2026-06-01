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Saint-André : deux personnes blessées après une agression au sabre, deux suspects placés en garde à vue

  • Publié le 1 juin 2026 à 08:11
  • Actualisé le 1 juin 2026 à 08:14
bac territoriale 974 de la police nationale

Ce dimanche 31 mai 2026, deux personnes ont été grièvement blessées après avoir reçu des coups de sabre dans la commune de Saint-André. Les faits auraient eu lieu après une altercation, cité Beauclaire dans le quartier de Mille Roches. Les victimes ont été transportées au GHER de Saint-Benoît. Deux personnes ont été interpellées vers le quartier Fayard (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les deux victimes présentent des plaies profondes. 

www.imazpress.com/[email protected]

 

Faits divers, Saint-André, Police

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1 Commentaires
Pierre
Pierre
47 minutes

Ce n’est que le début de la sauvagerie et c’est la faute du système.

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