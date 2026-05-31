1er juin 2026 : tout ce qui change vraiment pour votre budget

Chaque mois apporte son lot de changements pour le budget des ménages. Prime carburant, revalorisation du Smic, congé de naissance… Voici les nouvelles mesures qui entreront en vigueur au mois de juin 2026.

- Baisse marquée du gazole et légère hausse du sans-plomb au 1er juin à La Réunion -

Les prix des carburants pour le mois de juin 2026 sont tombés : le prix du gazole va baisser de 12 centimes, soit 1,71 euro le litre, tandis que le prix du sans-plomb va augmenter de 1 centimes, soit 1,94 euro le litre.





- Le montant du Smic revalorisé -

Déjà revalorisé le 1er janvier à hauteur de 1,18%, le salaire minimum va bondir de 2,41% le 1er juin 2026. La raison : une inflation importante qui a dépassé les 2% en France.

Ainsi, le Smic horaire brut sera fixé à 12,31 euros contre 12,02 euros actuellement, le Smic mensuel brut d’un temps plein atteindra 1.867,02 euros contre 1.823,03 euros actuellement, soit une hausse de 43,99 euros brut par mois.

En salaire net, le salaire minimum net augmentera de 34,82 euros pour s’élever à 1.477,93 euros par mois, contre 1.443,11 euros aujourd'hui.

- La prime carburant versée dans un délai de 10 jours après la demande -

Face à la hausse des coûts de l’énergie, l’État met en place plusieurs aides carburant pour accompagner les particuliers et les professionnels les plus touchés par la hausse des prix à la pompe.

Versée sous conditions de ressources, cette indemnité forfaitaire de 100 euros ne pourra être accordée qu'une seule fois pour un même véhicule.

Professionnels, travailleurs "grands rouleurs" : consultez les aides carburant disponibles sur le site aides-carburant.gouv.fr.

Pour vérifier son éligibilité, un simulateur officiel est également disponible.

Lire aussi - Prix des carburants : indemnité de 50 euros destinée aux grands rouleurs, les demandes possibles dès aujourd'hui

- Transparence sur les tables du petit-déjeuner -

Les consommateurs vont y voir plus clair chaque matin grâce à une nouvelle réglementation européenne sur l'étiquetage. Les pots de miel, les briques de jus de fruits, les confitures ou encore le lait déshydraté pour bébé doivent afficher une transparence totale.

L'objectif de cette réforme est d'indiquer de manière claire et obligatoire l'origine exacte des produits, leur composition précise ainsi que leur teneur réelle en sucre, mettant ainsi fin aux mentions floues qui pénalisaient les producteurs locaux.

- Bonus écologique élargi pour les professionnels -

L'État intensifie ses efforts pour aider les entreprises et les artisans à verdir leurs flottes de transport. À compter du 1er juin, les aides financières accordées pour l'achat ou la location de véhicules utilitaires légers électriques sont revalorisées.

Ce coup de pouce écologique concerne également les véhicules lourds, puisque les subventions allouées pour l'acquisition de camions et de tracteurs routiers électriques bénéficient elles aussi d'une nette augmentation à cette même date.

- De nouvelles protections pour les consommateurs de services financiers -

Le mois de juin marque également l’entrée en vigueur de nouvelles règles destinées à mieux protéger les consommateurs lors de la souscription de produits financiers.

Les établissements proposant :

- crédits ;

- assurances ;

- placements ;

- ou services bancaires

devront désormais fournir des informations beaucoup plus claires avant toute signature.

Les professionnels auront notamment l’obligation de présenter :

- les caractéristiques du contrat ;

- le coût total réel ;

- les frais et commissions ;

- les modalités de rétractation ;

- les possibilités de réclamation ;

- ainsi que les conséquences en cas de retard ou de défaut de paiement.

L’objectif est simple : limiter les pratiques jugées parfois trompeuses ou trop complexes pour les consommateurs.

- Première réponse dans Parcoursup -

Dès le mardi 2 juin, les lycéens recevront leur premier retour quant à leurs vœux d’admission dans des formations et filières d’enseignements post-Bac.

Durant la phase d’admission, les élèves recevront les réponses des formations auxquelles ils ont postulé et devront répondre à chaque proposition d’admission indiquée dans le dossier.

- Dernière ligne droite pour la déclaration d’impôts -

Le mois de juin marque également les dernières échéances pour la déclaration des revenus 2025. Selon les départements, les contribuables disposent encore de quelques jours pour finaliser leur déclaration en ligne.

La population de l'île aura jusqu'au 4 juin, 23h59, pour le faire. Et pour la version papier ? La date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59.

Il restera ensuite possible de corriger certaines erreurs ou oublis pendant plusieurs semaines via le service de correction en ligne.

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