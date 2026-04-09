Saint-Benoît : une trentaine d'élèves concernés par des réactions allergiques, aucune intoxication alimentaire constatée

(Actualisé) Suite aux suspicions d'intoxication alimentaire dans plusieurs écoles de Saint-Benoît ce jeudi 9 avril 2026, la municipalité souhaite apporter des précisions. (Photo Stephan Laï-Yu / www.iamzpress.com)

Cet après-midi, plusieurs élèves ont signalé une sensation de picotement ou de démangeaison dans la bouche et la gorge après avoir consommé du kiwi servi au repas.

Selon les informations du rectorat, sont concernés : 10 élèves de l'école André Duchemann, 4 élèves de l'école Daniel Honoré, 3 élèves de l'école Girofles Elem et 14 élèves de l'écoles Maxime Fontaine.

"Par mesure de précaution, les équipes éducatives et municipales ont immédiatement pris la situation au sérieux et les services de secours ont été sollicités afin d’évaluer l’état de santé des enfants concernés", explique la mairie de Saint-Benoît dans un communiqué.

Après examen par le médecin du Samu, aucune intoxication alimentaire n’a été constatée. Une seule élève a présenté de légers symptômes de type allergique, qui n’ont nécessité aucune prise en charge médicale particulière.

Selon nos informations, plusieurs enfants étaient concernés par une irritation après avoir mangé le kiwi en entier. Les petits poils présents sur la peau du kiwi, bien que comestibles, sont donc à l'origine de cette sensation désagréable au niveau de la gorge.

La ville de Saint-Benoît a tenu à rassurer les familles : "les enfants vont bien et aucun risque sanitaire n’a été identifié". "Les repas servis dans les écoles font l’objet de contrôles stricts et respectent l’ensemble des normes sanitaires en vigueur", rappelle la mairie.

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