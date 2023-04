Lutte contre l'alcoolisme : des contrôles organisés dans les rues de Saint-Benoît

Une opération de sensibilisation et de contrôles s'est tenue ce lundi 17 avril 2023 dans les rues de Saint-Benoît. L'objectif : lutter contre l'alcoolisme, et rappeler à la population que l'ivresse publique manifeste est interdite. Les forces de l'ordre ont aussi approché les débits de boissons pour leur rappeler les réglementations en vigueur sur la vente d'alcool (Photo sly/www.imazpres.com)

"On a des enjeux de santé publique et des enjeux d'ordre public" explique Mathieu Mathaux, sous-préfet de Saint-Benoît. "Nous menons cette opération sur la santé publique car l'alcool est l'un des facteurs des maladies chroniques, un des facteurs du déclenchement aussi de certains cancers. Sur l'ordre public, l'alcool est l'une des principales causes de mortalité routière et un facteur de trouble à l'ordre public, ainsi qu'un facteur déclencheur des violences intrafamiliales" liste-t-il. Ecoutez :

La police municipale, la gendarmerie et la préfecture ont participé à cette action de sensibilisation.

"Le but est que la tranquillité soit maintenue et que ceux qui consomment de l'alcool ne deviennent pas agressifs, entre eux souvent, et contre les autres parfois" détaille le Capitaine Cédric Philbois, de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît.

"Les contrôles de débits de boissons peuvent être la conséquence de trop de contrôles de personnes en état d'ivresse aux abords de l'établissement" explique-t-il par ailleurs, interrogé sur le rôle de la gendarmerie dans les contrôles de ces établissements. Ecoutez :

Ce dispostif se déroulera pendant deux semaines dans l'est de l'île.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com