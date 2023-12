Contrôles de police à Saint-Denis : de la cocaïne et des extincteurs saisis

La police nationale a mené une opération de contrôle et de sécurisation dans les quartiers du Chaudron et du Moufia (Saint-Denis), ce vendredi matin 29 décembre 2023. Un gramme de cocaïne, des extincteurs et de bouteilles en verre dissimulés dans les parties communes des immeuble ont été saisis. Cette opération a été menée en prévention des risques d'incivilité pour le réveillon du nouvel an (Photo Police nationale)