TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

MONDE L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

voir plus

Saint-Denis : un conducteur interpellé sous stupéfiants, son permis retiré et son véhicule immobilisé

  • Publié le 12 mai 2026 à 16:07
  • Actualisé le 12 mai 2026 à 16:20
Saint-Denis : un conducteur interpellé conduite de stupéfiants, son permis retiré et son véhicule immobilisé

Ce mardi 12 mai 2026, les effectifs de la brigade motocycliste et de la brigade de sécurité routière ont procédé à un contrôle de vitesse à l'entrée nord de Saint-Denis de 11h00 à 12h30. Sur cette portion limitée à 70 km/h, 95 véhicules ont été contrôlés. Une personne a été interpellée sous conduite de stupéfiants. Son véhicule a été immobilisé et mis en fourrière. Le conducteur s'est vu son permis retiré (Photo : Police de La Réunion)

11 procès verbaux électroniques établis :
- 5 vitesses comprises entre 05km/h et 20km/h
- 3 vitesses comprises entre 20km/h et 30km/h
- 2 vitesses comprises entre 30km/h et 40km/h

Ces opérations ont pour objectifs de sensibiliser les usagers au respect des limitations de vitesse et de renforcer la sécurité sur les routes de l'île.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Denis, Faits divers, Police

guest
0 Commentaires