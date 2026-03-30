Saint-Joseph : les gendarmes saisissent des stupéfiants et une arme blanche aux abords d'un lycée

Des contrôles préventifs ont été menés ce lundi 30 mars 2026 devant le lycée Paul Langevin et le lycée agricole de Saint-Joseph. L'objectif : renforcer la sécurité des élèves et lutter contre les comportements à risque. (Photos Gendarmerie de La Réunion)

Une opération de sécurisation baptisée "Lekol Trankil" a été conduite ce lundi matin, entre 7h et 9h, aux abords du lycée Paul Langevin et du lycée agricole de Saint-Joseph. Menée par les gendarmes, elle s’est déroulée en partenariat avec les équipes éducatives et avec l’appui d’une équipe cynophile.

- Stupéfiants et objets dangereux -

Sur place, les militaires ont procédé à des contrôles préventifs de sacs permettant la découverte de "3 grammes de produits stupéfiants" ainsi que "plusieurs objets dangereux saisis pour destruction", précise la gendarmerie dans une publication Facebook.

Des suites judiciaires ont été engagées. Des enquêtes sont notamment ouvertes pour "un port d’arme blanche" et "trois usages de substances illicites".

L’opération s’est poursuivie à la gare routière de Saint-Joseph, où un contrôle complémentaire a permis de relever "un usage de stupéfiant" et "un port d’arme blanche".

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif "Lekol Trankil", qui vise à "garantir la sécurité des élèves et personnels scolaires tout en renforçant la prévention et la sensibilisation auprès des jeunes", rappelle la gendarmerie.

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