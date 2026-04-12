Gifles et menaces de mort, une mère de famille agressée à Saint-Leu

Ce samedi 11 avril 2026, dans la matinée, un conflit de voisinage a dégénéré à Saint-Leu. Une mère de famille se plaint d'avoir reçu des coups au visage, et des menaces de mort envers elle et ses enfants. La victime a porté plainte à la gendarmerie de Saint-Leu pour menaces de mort réitérées et violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Une enquête a été ouverte. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Je n’aurais jamais pensé qu'on en arriverait là", nous raconte la mère de famille ce dimanche 12 avril.

La veille, une dispute avec une voisine a pris une tournure inattendue. Dans des circonstances encore indéterminées, une mère de famille de quatre enfants aurait donc reçu plusieurs coups qui auraient été assénés par un voisin.

La victime affirme que l'homme, après l'avoir frappée, l'a également menacée de mort, elle et ses enfants. Elle a porté plainte à la gendarmerie de Saint-Leu pour menaces de mort réitérées et violences.

"À aucun moment je vais me laisser intimider par ce genre de violence, et demain ça peut être une autre famille qui peut en être victime", lance la maman de quatre enfants.

Alertée, la gendarmerie confirme être intervenue sur place peu avant midi ce samedi 11 avril 2026. Une enquête est ouverte, et l’agresseur présumé sera convoqué ultérieurement, indiquent les forces de l'ordre.

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