TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Paul : un bus en feu, les flammes se propagent à un immeuble, sept appartements impactés

  • Publié le 8 avril 2026 à 12:10
  • Actualisé le 8 avril 2026 à 12:37
pompiers SDIS 974
pompier sdis 974
Bus en feu

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 8 avril 2026 dans un bus du réseau Kar'ouest à Sans Souci sur la commune de Saint-Paul. Tous les occupants du véhicule ont été évacués. Les flammes se sont propagées à un immeuble d'habitations. Selon nos informations, sept appartements ont été impactés. Les habitants ont été évacués, certains incommodés par les fumées. Aucun blessé n'est à signaler, confirme la gendarmerie (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'origine de l'incendie reste inconnue.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Paul, Faits divers, Incendie, Bus

guest
0 Commentaires