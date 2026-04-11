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SAINT-PIERRE Une femme en garde à vue après avoir poignardé son mari, pronostic vital engagé

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Saint-Pierre : une femme en garde à vue après avoir poignardé son mari, le pronostic vital de la victime est engagé

  • Publié le 11 avril 2026 à 05:00
  • Actualisé le 11 avril 2026 à 09:58
pompiers SDIS 974

C'est une dispute conjugale qui aurait dégénéré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 avril, rue des Abeilles à Saint-Pierre. Une femme a poignardé son mari à plusieurs reprises à l'aide d'une arme blanche. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été pris en charge par les secours sur place, son pronostic vital est engagé. De son côté, son épouse a été placée en garde à vue. Selon nos informations, elle présenterait des troubles psychologiques. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

www.imazpress.com / [email protected]

Faits-divers, Saint-Pierre

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