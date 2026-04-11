Saint-Pierre : une femme en garde à vue après avoir poignardé son mari, le pronostic vital de la victime est engagé

C'est une dispute conjugale qui aurait dégénéré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 avril, rue des Abeilles à Saint-Pierre. Une femme a poignardé son mari à plusieurs reprises à l'aide d'une arme blanche. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été pris en charge par les secours sur place, son pronostic vital est engagé. De son côté, son épouse a été placée en garde à vue. Selon nos informations, elle présenterait des troubles psychologiques. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

www.imazpress.com / [email protected]