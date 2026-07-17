Sauvetage : 7 secours en 24 heures pour la dernière rotation du commandant du PGHM

En seulement 24 heures, les équipes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de La Réunion sont intervenues à 7 reprises. Personnes blessées, secours techniques, évacuations héliportées, assistance psychologique... Jusqu'à une caravane terrestre au volcan. De quoi animer la dernière rotation du Lieutenant David Fuentes, le commandant du PGHM (Photo : PGHM)

Le lieutenant David Fuentes a conclu sa permanence par ces quelques mots qui résument parfaitement son ressenti : "Je m'en souviendrai de cette dernière".

Après deux affectations d'une durée totale de sept années passées au service du secours en montagne à La Réunion, le lieutenant tourne une page et poursuit sa course vers Chamonix.

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