Disparition d’un plongeur en Terre Adélie, propriété des Terres australes et antarctiques françaises

Le mardi 13 janvier 2026, un plongeur de l’Institut polaire français a disparu lors d’une plongée sous la glace en Terre Adélie propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dont le siège se trouve à La Réunion. Le protocole de sécurité lié aux plongées avait été mis en place, et les opérations de recherche ont été engagées. Une enquête va être menée afin de déterminer les circonstances de cette disparition (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’Institut polaire français et les Terres australes et antarctiques françaises s’associent à la peine de la famille du plongeur disparu, de ses proches ainsi que de l’ensemble des équipes mobilisées sur place.

