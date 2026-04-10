[Vidéo] Échecs : 67 minutes et 44 secondes pour déplacer un pion… la réflexion d'un Américain proche du record absolu

Grand maître international des échecs, l'Américain Hikaru Nakamura a mis exactement 67 minutes et 44 secondes pour réfléchir, calculer, jouer et bouger un pion. Ce temps impressionnant n’est pourtant pas le record. Il se place juste derrière le Russe Aleksandr Grichtchouk et ses 72 minutes en 2021.

Durant l'interminable temps de réflexion de Hikaru Nakamura, son jeune adversaire de 20 ans s'est accordé un moment de détente en salle de repos. Regardez.

Hikaru Nakamura after losing to Sindarov:



“This game at least I can’t be mad at myself! This is 100% on the people who are working for me. I had a file, didn’t have the move castles (12…0-0). I guess it’s technically a novelty, but it’s such a human move” 😱 #FIDECandidates pic.twitter.com/ZdB7eWhfUH — Chess Topics (@ChessTopics) April 3, 2026

À force de trop réfléchir, le grand maître américain a commis une erreur. Son adversaire, bien reposé n'a eu besoin que de deux minutes pour contre-attaquer, prenant un avantage décisif vers la victoire (conclue en 41 coups).

Cette prise de temps considérable est bien autorisée par le règlement. Les joueurs disposent de 120 minutes pour effectuer les 40 premiers coups, libres à eux de les répartir comme ils veulent.

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