Écosse : une expérience immersive Willy Wonka tourne au fiasco

Le rêve a tourné au cauchemar dans un petit entrepôt de Glasgow, en Écosse, supposé accueillir l’univers enchanteur du récent film Wonka ce samedi 24 février 2024. Décors miteux et ambiance angoissante... La police a été contrainte d’intervenir sur place.

L’attraction, proposée par l’entreprise créatrice d’événements immersifs House of Illuminati, semblait pourtant alléchante sur le site internet de celle-ci et promettait "des accessoires extraordinaires, des sucettes surdimensionnées et un paradis de friandises sucrées".

Mais la réalité était bien éloignée de ces décors enfantins. À la place, les visiteurs ont trouvé un entrepôt à moitié vide, des décors de mauvaise qualité et quelques installations en plastique.

Cris, pleurs et déception, le parc à thème n’a pas fait l’unanimité et la police locale a dû se rendre sur place après avoir reçu de nombreuses plaintes des familles.

Les organisateurs ont par la suite été contraints d’anticiper la fermeture du lieu. Et ce mauvais rêve avait un prix, puisque l’entrée a coûté 40 eurs. En colère, les participants ont exigé un remboursement immédiat, qui a été accepté par la société, mais sous un délai de 10 jours.

