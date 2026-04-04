L'Etat lance un "prêt flash carburant" pour aider les petites entreprises face à la flambée des prix

Le ministère de l'Économie a annoncé vendredi 3 avril le lancement prochain de ce type de prêt destiné à soutenir la trésorerie des petites entreprises, touchées par la crise liée au conflit au Moyen-Orient.

Le ministère de l'Économie annonce vendredi 3 avril le lancement prochain d'un "Prêt Flash Carburant" avec Bpifrance, pour soutenir la trésorerie des petites entreprises les plus exposées à la flambée des prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient.

Des sommes de 5.000 à 50.000 pourront être prêtées au taux de 3,80%, sans garanties, aux très petites entreprises (TPE), ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME), des secteurs éligibles : transports, agriculture, pêche, dont les dépenses de carburant représentent "au minimum 5% du chiffre d'affaires". Les prêts seront "distribués via un canal 100% numérique par Bpifrance", avec une "mise à disposition des fonds sous sept jours", selon le communiqué du ministère.

Les entreprises devront cependant répondre à un certain nombre de critères pour éviter les effets d'aubaine : avoir été créées il y a plus d'un an, et accepter de donner accès à Bpifrance à ses derniers mois de relevés de compte bancaire. La durée de ces prêts sera de 36 mois, "incluant un différé d'amortissement du capital de 12 mois", selon le texte. Ils seront disponible dans l'Hexagone, mais aussi dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM).

Ces mesures pour compenser la hausse du prix des carburants due à la guerre au Moyen-Orient avaient été promises la semaine dernière par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le ministre des PME et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, avait alors expliqué que la banque publique d'investissement (BPI) allait "proposer des prêts bonifiés, garantis par l'État, pour aider à la trésorerie" des entreprises.

AFP