[Photos - Vidéos] Volcan : l'activité a repris au Piton de Fournaise, l'éruption n'a pas dit son dernier mot

(Actualisé) L'éruption qui a commencé le vendredi 13 février 2026 n'a pas encore dit son dernier mot. Un signal d’activité a été enregistré par les appareils de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) depuis 20h40 le vendredi 3 avril, à 20h40. Ce signal intervient alors que l'activité avait brusquement cessé vendredi à 0h10. Le même scénario s'était produit le samedi 28 mars lorsque le volcan a repris son activité après'être assoupi le mercredi 25 mars, (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le trémor enregistré depuis vendredi soir est localisé sur le flanc est-sud-est du volcan, correspond à la même zone que celle des phases éruptives observées entre le 23 février et le 3 avril dernier, quand l'éruption du Piton de la Fournaise s'est arrêtée. "L’amplitude de ce trémor reste faible actuellement et aucune émission de lave en surface associée à cette reprise de trémor n'est visible sur les caméras de l'observatoire", précisent les volcanologues.

Malgré tout, ce signal traduit la présence de magma à faible profondeur ainsi qu’un dégazage actif. "Une reprise des émissions de lave n’est pas exclue", précisent les scientifiques.

L’OVPF rappelle toutefois que, par le passé, des épisodes de trémor sans éruption ont déjà été enregistrés, même si ces situations restent rares. La situation reste donc sous étroite surveillance, alors que le volcan pourrait encore réserver quelques surprises.

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Ce jeudi, juste avant l'arrêt de l'activité du volcan, Imaz Press a pu survoler l'éruption. Regardez

- Un volcan qui fait des pauses -

Pour rappel, avant la pause et la reprise d'activté de ce vendredi, le volcan avait repris son activité le samedi 28 mars, alors que le mercredi 25 mars, l'éruption débutée le vendredi 13 février au Piton de la Fournaise prenait fin après 41 jours de spectacle.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 la lave a traversé la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route. "Ce sont désormais trois bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ", avait précisé l'OVPF.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures.

Le 25 mars dernier, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt temporaire de l’éruption.

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Le spectacle avait repris le 28 mars pour de nouveau s'arreter temporairement le 3 avril et reprendre quelques heures pus tard.

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