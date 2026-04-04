La Route de Cilaos rouverte à la circulation

(Actualisé) Suite aux mauvaises conditions météorologiques et aux nombreuses chutes de pierres constatées, la RN5 Route de Cilaos était fermée à la circulation, par mesure de sécurité, la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril de 20h à 6h. Ce matin, la RN5 est ouverte à la circulation et des travaux de nettoyage sont en cours. "La plus grande prudence est donc recommandée sur l'ensemble de l'itinéraire", indique le CRGT (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)