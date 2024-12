"Qu’est-ce que vous faites là ?" : entre Mayotte et Pau, François Bayrou a fait le choix du maire

Le nouveau Premier ministre présidait lundi soir le conseil municipal de Pau, ville dont il veut rester le maire. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire s'est lui rendu à Mayotte plus tôt dans la journée, deux jours après le passage du cyclone Chido. Un choix entre le fauteuil de maire et la crise humanitaire qui indigne. François Bayrou lui l'assure, j"’ai participé à une réunion sur Mayotte depuis les bureaux de la préfecture".

L’absence de François Bayrou sur l’archipel a été critiquée par un élu d’opposition lundi soir, en pleine séance. "Qu'est-ce que vous faites là monsieur Bayrou ? C’est une faute politique", a lancé l’élu GDS (Gauche démocratique et sociale) Tunday Cilgi.

"Votre première mission, monsieur le Premier ministre, c’est de prendre l’avion et d’aller à Mayotte. Ne serait-ce que de façon symbolique", a-t-il poursuivi.

Maintenir cet aller-retour à Pau est une décision "indigne et irrespectueuse" alors même que le département d'outre-mer "traverse l’une des pires tragédies", a réagi sur X le député socialiste Arthur Delaporte.

