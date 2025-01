États-Unis : une voiture fonce sur la foule, au moins 10 morts et 30 blessés

Un pick-up a foncé sur la foule en plein centre-ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane (États-Unis), faisant selon les premières informations plusieurs morts et blessés, rapportent mercredi plusieurs médias américains.

"Un véhicule a foncé dans une foule nombreuse à l'angle de Canal et de Bourbon Street. Il y a 30 blessés qui ont été transportés par (les secours) et 10 morts", écrit le Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux situations d'urgence de la ville.

Les faits se sont déroulés sur Canal Street et Bourbon Street, selon la ville de La Nouvelle-Orléans. Ils ont eu lieu vers 3h15 du matin heure locale, détaille le média local WGNO.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details. — NOLA Ready (@nolaready) January 1, 2025

D’après des témoins cités par CBS News, cités par Le Parisien, le conducteur serait ensuite sorti de son véhicule puis aurait utilisé une arme à feu.

NEW YEARS HORROR: Multiple people are dead after New Orleans PD says a car may have plowed into a group of people on Bourbon Street at 3:15am.



Exact number of fatalities and injuries not clear.pic.twitter.com/PfaHS2b286 — Breaking911 (@Breaking911) January 1, 2025

En cette soirée du Nouvel An, la foule était particulièrement importante dans cette ville prisée des touristes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com