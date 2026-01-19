[Vidéo] Cambriolage au Louvre : des images exclusives du vol des bijoux dévoilées

De nouvelles images dévoilées par TF1 et France Télévisions dimanche soir montrent deux des cambrioleurs s’introduire dans la galerie Apollon et briser les vitrines pour s’emparer des bijoux.

Les images du braquage spectaculaire au Louvre du 19 octobre prises par des caméras de vidéosurveillance ont été montrées pour la première fois dimanche par TF1 et France Télévisions.

On y voit notamment deux des cambrioleurs : l’un porte une cagoule noire et un gilet jaune, l’autre est vêtu de noir et d’un casque de moto. Tous deux s’introduisent dans la galerie Apollon où se trouvaient les bijoux.

Ces images diffusées dans les émissions "Sept à huit" et "Complément d’enquête" les montrent enjambant la porte-fenêtre, après être montés via un monte-charge.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

- Moins de quatre minutes -

L’un des deux hommes, s’attaque, muni d’une disqueuse, à la vitrine dans laquelle se trouvait le diadème de l’Impératrice Eugénie, qu’il parvient à saisir après avoir donné des coups de poing dans le verre. Il vient ensuite en aide au deuxième malfaiteur s’affairant sur la vitrine voisine, qui attrape plusieurs bijoux à toute vitesse.

Le tout aura duré moins de quatre minutes, sous les yeux de quelques agents impuissants, l’un d’eux brandissant un poteau de guidage sans savoir que faire, selon les images de France Télévisions.

Le butin a été estimé à 88 millions d’euros. Les voleurs auraient pu être stoppés "à 30 secondes près" a notamment estimé mi-décembre Noël Corbin, chef de l’Inspection générale des affaires culturelles (Igac).



AFP