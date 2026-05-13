[Vidéo] Emmanuel Macron s'énerve sur scène face à une salle trop bruyante au Kenya

Lors du sommet "Africa Forward", Emmanuel Macron, passablement agacé, a interrompu une conférence consacrée à la culture afin de réclamer le silence dans l’assemblée ce lundi 11 mai 2026.

"Excusez-moi tout le monde… Hey, hey !", a-t-il lancé devant un public d’abord circonspect. "Je suis désolé, mais il est impossible de parler de culture avec autant de bruit." Une intervention accompagnée de quelques applaudissements.

"Je suggère que, si vous voulez parler d’autres choses, vous pouvez sortir. Si vous voulez rester ici, nous écoutons les intervenants et nous jouons le même jeu. Merci", a-t-il ajouté fermement. Regardez.

"C'est un total manque de respect" : au Kenya, E.Macron s'énerve sur scène face à une salle qui n’écoute pas les intervenants au sommet Africa Forward #BFM2 pic.twitter.com/xXbav7olKP — BFM (@BFMTV) May 11, 2026

Plus tard lors de la conférence, le président de la République a refusé de prendre la parole sur scène tant que le calme n’était pas revenu.

Emmanuel Macron et la France organisent ce sommet pour la première fois dans un pays anglophone.

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