A Singapour, une tour de contrôle des centres de données veille sur l'IA

Depuis le centre de commandement ultramoderne Digital Realty à Singapour, des analystes ont les yeux rivés sur des cartes numériques et des tableaux de bord pour surveiller des centaines de centres de données à travers le monde.

L’objectif de la société américaine n’est pas simplement de réagir lorsqu’un incident survient, mais de détecter les signaux - tels qu'une hausse soudaine de la température - suffisamment tôt pour éviter toute perturbation.

Daniel Naing, 37 ans, et ses collègues traitent chaque semaine des milliers d'alertes signalant des dysfonctionnements.

"Si je panique, les membres de mon équipe paniqueront aussi. Donc, même si je suis nerveux intérieurement, je ne peux pas le montrer", explique-t-il à l'AFP.

La tour de contrôle de Singapour ainsi que ses homologues en Europe et aux Etats-Unis assurent une surveillance 24h/24 de plus de 300 centres de données pour quelque 6.000 entreprises clientes.

La demande fulgurante pour ces infrastructures est devenue un sujet politique, les géants de la tech se livrant à une course effrénée pour l'intelligence artificielle (IA).

Mais sans elles, "plus rien ne fonctionne" dans notre monde ultra-connecté, souligne Serene Nah, directrice générale et responsable de la zone Asie-Pacifique chez Digital Realty.

- Infrastructures essentielles -

Ces centres sont de véritables infrastructures essentielles, un enjeu "presque comparable à la sécurité nationale", insiste-t-elle. "Nous devons tourner 24 heures sur 24".

"Notre activité, déplore Serene Nah, est très mal comprise" et souffre d'un manque de soutien du public, qui perçoit les centres de données comme des gouffres en eau ou des émetteurs massifs de carbone et de chaleur.

"Pourtant, tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone à longueur de journée", rappelle-t-elle, précisant qu'à chaque balayage d'écran, "les données doivent bien aller quelque part".

L'entreprise donne la priorité aux énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, et a recours à des systèmes de refroidissement en circuit fermé qui recyclent l'eau en continu, relève-t-elle.

Les vulnérabilités du secteur ont été mises en évidence cette année, lorsque les centres de données gérés par la branche cloud d'Amazon ont été touchés pendant la guerre au Moyen-Orient.

Ces infrastructures numériques fonctionnant 24 heures sur 24, Daniel Naing et ses collègues assurent le service de 07H00 à 19H00 à Singapour avant de passer le relais à l’équipe européenne.

Les ingénieurs doivent réagir à une alerte en quelques minutes: les équipes collaborent avec leurs collègues déployés le terrain et font appel à un réseau mondial d'experts, tout en tenant les clients informés.

Digital Realty est l'un des plus grands fournisseurs d'espace serveur pour centres de données, aux côtés de concurrents tels qu'Equinix, également une entreprise américaine.

Parallèlement, les géants de la technologie, de Microsoft à Alibaba, se livrent à une course effrénée pour construire leurs propres centres de données afin de former et d'exploiter des modèles d'IA, un déploiement mondial coûtant des milliers de milliards de dollars.

- Humains indispensables -

Le centre de commande mondial de Digital Realty à Singapour est installé dans l'un des trois centres de données que l'entreprise exploite dans la cité-Etat.

La plupart des zones du centre de données, dont le toit est recouvert de panneaux solaires, sont interdites d'accès pour des raisons de sécurité.

Mais l'AFP a pu visiter une salle où des rangées d'armoires de serveurs noires forment de longs couloirs étroits, avec des faisceaux de câbles jaunes suspendus au plafond dans le bourdonnement des ventilateurs à grande vitesse des serveurs informatiques.

L'IA accélère la croissance et la complexité des centres de données, mais pour les opérations au sein du centre de commande, les humains restent indispensables, selon Terence Tang, responsable du centre de commande mondial pour l'Asie-Pacifique.

"Nous avons encore besoin d'une intervention humaine pour vraiment vérifier s'il s'agit ou non de véritables pannes, d'alertes et d'alarmes réelles, car parfois l'IA ou l'automatisation peuvent générer des faux positifs", explique M. Tang à l’AFP.



AFP