Accord UE-Mercosur : nouvelle journée de mobilisation, des ports visés

Des agriculteurs protestant notamment contre l'accord commercial UE-Mercosur ont bloqué lundi un dépôt pétrolier à La Rochelle et des silos à grains à Bayonne, dans le sillage d'un barrage filtrant établi ce week-end sur le port du Havre, ont annoncé lundi les syndicats mobilisés.

Alors que les actions d'agriculteurs se sont multipliées ce week-end contre la signature prochaine de cet accord commercial entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur, notamment sur l'autoroute A1 au sud de Lille, la journée de lundi a débuté par deux blocages sur des sites portuaires du Sud-Ouest.

Un barrage de ballots de paille a été établi devant des installations pétrolières sur le port industriel de La Pallice, près de La Rochelle, avec une trentaine de tracteurs et une soixantaine de manifestants à l'appel de la Coordination rurale de Charente-Maritime (CR17), a constaté un photographe de l'AFP.

D'autres manifestants ont annoncé bloquer lundi matin le site céréalier Maïsica sur le port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), action menée par la Confédération paysanne, le Modef et le syndicat basque ELB en dépit d'une interdiction de rassemblement annoncée par la préfecture.

"Une trentaine de tracteurs bloquent les entrées. Les militants sont en train d'arriver sur place", a écrit le Modef dans un communiqué.

Non loin de là, sur l'autoroute A63 à hauteur de Bayonne, la centaine d'agriculteurs établie depuis vendredi a levé dans la nuit le barrage sur cet axe routier majeur entre la France et l'Espagne, après négociation avec le préfet. Ce dernier avait menacé de recourir à la force pour déloger ces manifestants non syndiqués, qui s'étaient surnommés "les Ultras de l'A63".

"Après l'appel du préfet à quitter les lieux sans délai, celui-ci s'est rendu personnellement sur place pour dialoguer avec la centaine d'agriculteurs présents, entre 23H00 et 1H30 du matin. À l'issue, le blocage a été levé", sans "dégradation", a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué.

Vinci Autoroutes a fait savoir dans la foulée que le trafic avait repris dans les deux sens.

- "Tenir le siège" -

Outre la France, des manifestations ont eu lieu en Italie, Pologne ou Irlande pour protester contre la signature du traité entre l'UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), qui créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec plus de 700 millions de consommateurs.

Au Havre, environ 150 agriculteurs avec des tracteurs ont décidé d'inspecter tous les camions pour écarter les produits alimentaires non conformes aux normes imposées aux producteurs français et européens, sans bloquer l'entrée du port.

Dans le Pas-de-Calais, la Coordination rurale entendait dimanche soir maintenir "au moins jusqu'à mercredi" le barrage filtrant que plusieurs dizaines d'agriculteurs ont installé sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris, a indiqué à l'AFP Damien Salomon, coprésident de la CR62.

"On a énormément de monde (...) On est largement capables aujourd'hui de tenir le siège pendant plusieurs jours", a-t-il assuré.

L'A1 est présentée par la société concessionnaire Sanef comme "l'axe routier le plus fréquenté de France".

Cette vaste mobilisation agricole, débutée le mois dernier en opposition à la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine, a été amplifiée par le feu vert européen donné vendredi à l'accord avec le Mercosur, qui doit être signé samedi prochain au Paraguay.

Pour ses détracteurs, ce traité va bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés d'Amérique latine moins chers et pas forcément respectueux des normes européennes, faute de contrôles suffisants.



AFP