Affaire Epstein : le patron du Forum de Davos Børge Brende annonce sa démission

Børge Brende, le patron du Forum économique mondial de Davos, a annoncé jeudi sa démission, après des révélations et l'ouverture d'une enquête interne sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Le nom du patron de cette organisation - qui réunit chaque année les élites du monde économique, politique et diplomatique dans la station de ski suisse de Davos - est ressorti dans les millions de documents mis en ligne par le Département américain de la justice, à travers une centaine de SMS et courriels échangés, mentionnant trois dîners avec Jeffrey Epstein.

Début février, l'organisation, déjà secouée par la démission l'an passé de son fondateur, Klaus Schwab, avait donc décidé d'ouvrir une enquête interne.

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter mes fonctions", a déclaré Børge Brende dans un communiqué publié jeudi par l'organisation, se disant "convaincu que le Forum peut désormais poursuivre son important travail sans distraction". Ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège et diplomate, il dirigeait l'organisation depuis 2017.

Dans le communiqué, le Forum économique mondial a dit "respecter sa décision", le remerciant pour sa contribution "déterminante durant une période charnière de réformes pour l'organisation".

L'enquête interne, menée par un conseil externe, a été refermée et n'a "pas soulevé de préoccupations supplémentaires au-delà de ce qui a été divulgué jusqu'alors", précise le communiqué.

La direction va être confiée au Suisse Alois Zwinggi, un des membres de la direction, qui va assurer l'intérim en attendant que le conseil d'administration désigne un successeur.

- Trois dîners -

Début février, M. Brende avait déclaré ne pas avoir "eu conscience du passé et activités criminelles" de Jeffrey Epstein, expliquant que les "diners, et quelques emails et messages par SMS" étaient toute "l'étendue" de ses interactions avec le financier américain. Il aurait sinon "décliné" l'invitation aux dîners durant lesquels il l'avait rencontré.

Les documents mis en ligne par le département américain de la justice ont fait ressortir une première rencontre en 2018 lors d'un déplacement à New York durant lequel M. Bende avait été invité par le diplomate et ancien vice-Premier ministre norvégien Terje Rod-Larsen à un dîner auquel participaient plusieurs dirigeants.

Jeffrey Epstein, une figure de la jet-set new-yorkaise dans les années 1990-2000, lui avait alors été présenté "comme un investisseur américain", s'était défendu M. Brende début février.

L'année suivante, il avait assisté à deux dîners similaires, comptant là encore Jeffrey Epstein et d'autres diplomates et dirigeants.

Accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures, Jeffrey Epstein avait été retrouvé pendu dans sa cellule en 2019, avant d'être jugé.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

L'an passé, le Forum économique mondial avait déjà été secoué par une enquête interne contre Klaus Schwab et son épouse suite à des accusations portées contre eux par des lanceurs d'alerte anonymes affirmant qu'ils avaient mélangé leurs affaires personnelles avec les ressources du Forum.

M. Schwab, qui avait parlé "d'accusations malveillantes", avait été blanchi par cette enquête interne qui n'avait trouvé "aucune preuve de faute grave" ou de "mauvaise conduite" de sa part, ni de son épouse.



