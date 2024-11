Agent municipal tué: soulagement à Grenoble après l'interpellation d'un suspect

Du soulagement et l'espoir d'avoir quelques réponses: les proches d'un agent municipal tué par balles en septembre à Grenoble saluaient vendredi l'annonce de l'interpellation du suspect au Portugal, après 74 jours de cavale.

L'arrestation d'Abdoul Diallo, 25 ans, dont les papiers d'identité avaient été retrouvés sur les lieux du crime, "va aider à comprendre" le déroulement du meurtre, a déclaré à l'AFP Louisa Ben Fakir, une amie de la famille de Lilian Dejean.

"On attendait ça depuis des semaines pour pouvoir avancer dans notre deuil et entrevoir le procès". Cette arrestation apporte "beaucoup de soulagement", a confié l'un de ses frères, Jean-Marc Dejean, au quotidien régional Dauphiné Libéré.

Localisé avec l'aide de policiers du Rhône et de l'Isère, et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, le suspect a été interpellé jeudi à Póvoa de Lanhoso, une commune de la région de Braga, par des agents portugais.

Il sera présenté prochainement à un magistrat en vue de son extradition.

- Proches "soulagés" -

Avant de l'entendre, les enquêteurs détailleront vendredi après-midi comment ils sont parvenus à traquer cet homme déjà connus pour "vols, violences et trafic de stupéfiants", qui "s'était réfugié dans le nord du Portugal après les faits", selon la police portugaise.

Tôt dimanche 8 septembre, Lilian Dejean, un agent de propreté de 49 ans et père de famille, avait été atteint d'une balle au thorax, alors qu'il tentait de retenir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne.

Des papiers d'identité au nom d'Abdoul Diallo, un homme domicilié à Saint-Martin-d'Hères dans la banlieue de Grenoble, avaient été retrouvés dans la voiture abandonnée par son conducteur qui avait fui à pied.

Lilian Dejean était décédé peu après à l'hôpital et une information judiciaire avait été ouverte notamment pour "meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public".

Aujourd'hui, ses proches "sont soulagés, car ils ont une perspective d'obtenir des explications". selon leur avocat Romain Ruiz.

Depuis le 8 septembre, ils ont "connu des moments de doute, d'abattement", a-t-il précisé à l'AFP. "Mais ils n'ont jamais imaginé qu'on ne l'arrête pas" et "n'ont jamais mis en cause le travail de la justice et de la police."

"On est bien contents qu'il ait été interpellé", salue de son côté leur amie Louisa Ben Fakir. "On avait eu vent qu'il avait quitté la France depuis le départ. On savait qu'on était sur une bonne piste".

- Vibrants hommages -

L'interpellation "va aider à comprendre pourquoi il en est arrivé" à "ce geste incompréhensible", souligne-t-elle: des vidéos ont montré qu'"il n'y a pas de geste brusque, de +gestuelle à l'italienne+. Le suspect a carrément les mains dans les poches et Lilian, c'est pareil. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'altercation. On n'a rien compris".

Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a lui aussi salué la nouvelle de l'arrestation sur le réseau social X. "J'ai aujourd'hui une pensée pour la famille de Lilian, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises: justice pourra leur être rendue", a-t-il écrit.

La mort de Lilian Dejean avait suscité une immense émotion à Grenoble, dont les habitants lui avaient rendu de vibrants hommages dès le lendemain du meurtre, puis au cours d'une marche blanche. Il avait ensuite été inhumé en Guadeloupe.

Le drame avait eu d'autant plus d'écho qu'il était intervenu en pleine série noire pour la métropole de Grenoble, où se joue selon les autorités une "guerre des gangs" entre trafiquants de stupéfiants. Le parquet y a dénombré fin octobre une cinquantaine de tirs par arme à feu liés au trafic de drogue depuis début 2024, qui ont fait six morts.



AFP