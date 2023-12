Agression au couteau à Rennes: examen psychiatrique pour la collégienne de 12 ans

Un examen médical psychiatrique était en cours pour l'élève de 12 ans qui a menacé avec un couteau une professeure d'anglais en classe mercredi matin dans un collège de Rennes, a déclaré le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

"Actuellement cette mineure se trouve au service psychiatrique de l’hôpital Pontchaillou pour faire cet examen psychiatrique qui nous permettra de nous éclairer plus avant sur cette situation", a déclaré M. Astruc lors d'une conférence de presse, estimant que la "dimension psychologique voire psychiatrique" lui paraissait "dominante dans le passage à l'acte de cette mineure"."Nous nous employons à comprendre le contexte de ce passage à l’acte, ce qui est tout à fait important de comprendre pourquoi cette élève en est venue à ces menaces extrêmement graves", a indiqué M. Astruc.Selon le procureur, les faits se sont déroulés durant la projection d'un film pédagogique en cours d'anglais, pendant laquelle l'élève a paru "agitée".Lors de son audition, la professeure a dit s'être assise à côté de cette élève, qui lui a alors confié à voix basse : "Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de tuer des élèves et la personne en face de moi. ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil".Elle a ensuite "sorti de son cartable un couteau imposant" avec une lame de 17 cm, a précisé M. Astruc.L'élève avait été exclue en juin d'un autre collège de Rennes pour menaces et insultes sur un professeur et avait déjà apporté un couteau dans l'établissement sans en faire usage, selon la même source."J’ai besoin de l’avis d’un sachant pour avoir tous les éléments pour prendre une décision qui devra prendre en compte la gravité des faits et les intérêts de cet enfant", a dit le magistrat.La mise en cause, née à Marseille, est l'aînée d'une famille d'origine mongole de quatre enfants, en situation régulière, arrivée à Rennes en 2012 et pas connue de la police.