Agression d’un enfant lors d’un tournoi de foot : le père de la victime porte plainte

Une plainte pour violences aggravées a été déposée lundi par le père d’un enfant de neuf ans victime d’une agression à l’issue d’un tournoi de football qui s’est tenu vendredi dans le Pas-de-Calais, a annoncé le Procureur de la République de Béthune Etienne Thieffry. La ministre des Sports appelle à des "sanctions".

"L’enfant de neuf ans a été auditionné en présence de son père, qui a déposé plainte en son nom", a indiqué M. Thieffry, précisant que le père du jeune garçon avait "présenté un certificat médical mentionnant un jour d’incapacité totale de travail".

L’AS Auchy-les-Mines avait déploré vendredi qu’après la finale d’un tournoi U10-U11 à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), cinq enfants de l’équipe adverse de l’AFC Creil s’en étaient "violemment pris" à l’un de ses joueurs, Mattheo, décrivant une "mise au sol", et des "coups de pied à la tête et au corps".

Le jeune joueur de l’AS Auchy-les-Mines avait dû être évacué sur un brancard et hospitalisé pour passer des examens. Dans une courte vidéo diffusée samedi par son club, l’enfant, paraissant rétabli, a remercié en souriant ceux qui lui ont adressé des messages de soutien.

Une enquête pour "violences volontaires en réunion" lors d’une manifestation sportive a été ouverte, a indiqué lundi le parquet de Béthune. Celle-ci devra permettre "d’identifier les mineurs impliqués" et de "s’assurer qu’il n’y aurait aucun fait de non assistance" ou de "non obstacle à la commission d’un délit d’atteinte aux personnes", ajoute le parquet.

Egalement entendu, le président du club d’Auchy-les-Mines n’a lui pas déposé plainte, a précisé le parquet.

Lundi, la ministre des Sports Marina Ferrari a appelé dans un communiqué à ce que "toutes les sanctions nécessaires" soient "prises par les instances fédérales".

"Chacun doit prendre ses responsabilités afin de transmettre, dès le plus jeune âge, les valeurs fondamentales du sport", a-t-elle abondé, exprimant sa "grande colère".

Dans un communiqué, l’AFC Creil a assuré lundi "condamner fermement toute forme de violence", précisant que "les éducateurs des deux équipes sont immédiatement intervenus pour faire cesser l’altercation".

Le club de l’Oise "collaborera avec la commission disciplinaire de la ligue des Hauts-de-France pour faire toute la lumière sur les faits", a-t-il ajouté, soulignant que plusieurs vidéos des faits "permettront d’établir avec précision le déroulement complet des faits", y compris le "comportement ayant initié cette altercation".

Le club d’Auchy-les-Mines s’est joint dès dimanche au club adverse pour "dénoncer la vague de haine et de racisme subi" par l’AFC Creil sur les réseaux sociaux depuis la médiatisation de l’affaire, dont il a aussi déploré sur Facebook "la récupération politique".

AFP