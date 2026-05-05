Allemagne : une voiture fauche des piétons faisant deux morts, le chauffeur arrêté

Deux personnes ont été tuées lundi en Allemagne après qu'un véhicule a fauché des piétons dans le centre-ville de Leipzig, la police annonçant l'arrestation pour meurtres du conducteur, un Allemand de 33 ans, mais sans évoquer de mobile.

Plusieurs dirigeants de la région, la Saxe, ont affirmé qu'il s'agissait d'un acte volontaire, suggérant une "Amokfahrt", un terme difficilement traduisible qui évoque une course motivée par une folie meurtrière.

"Quand on parle de +Amokfahrt+, on pense généralement à un acte commis dans un état de rage et de frénésie, souvent associé à une instabilité psychique. Tout cela s'applique-t-il dans ce cas précis ? C'est le chef de la police et le parquet qui seront chargés de le déterminer", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Armin Schuster, devant la presse.

Le pays a été traumatisé ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celles contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024) ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025. Celles-ci ont toutes été commises par des étrangers, nourrissant l'essor de l'extrême droite.

Le drame de lundi a fait "malheureusement deux morts", a dit le maire de Leipzig (est), Burkhard Jung, un bilan confirmé par la police qui a annoncé que l'auteur était un Allemand de 33 ans, né en Allemagne et résidant dans la région.

Les deux personnes décédées sont une femme de 63 ans et un homme de 77 ans, tous deux de nationalité allemande, ont précisé le parquet et la police dans la soirée.

- Course de 500 m -

La course du véhicule a eu lieu vers 16h45 locales dans une rue piétonne du centre-ville, bordée de commerces, longue d'environ 500 m. Au moins deux blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers ont été recensés par les secours.

Hosam Algaer, un habitant originaire de Libye, dit avoir échappé de peu au pire alors qu'il était assis à la terrasse d'un café.

"J'ai sauté sur le côté, et il n’y avait qu’un demi-mètre entre lui et moi", affirme à l'AFP le jeune homme de 31 ans qui assure avoir vu une femme traînée "sur la voiture" sur toute la longueur de la rue. A l'autre extrémité de la rue, le conducteur "a freiné" et la femme est "tombée" du véhicule, poursuit le témoin, qui a appelé les secours et tenté de lui venir en aide, en vain.

"Grâce aux cris, heureusement, ça n'a pas été pire, parce que tout le monde a compris qu'un fou roulait en voiture" et s'est "poussé sur le côté", a-t-il ajouté.

La vieille ville de Leipzig est truffée de passages, qui ont pu faire office de refuges, estime-t-il.

Selon Hosam Algaer, un de ses amis originaire de Libye et un chauffeur de taxi algérien ont tenté d'extraire le conducteur de la VW Taigo, finalement mis au sol par la police qui est "arrivée tout de suite".

Le chauffeur de taxi "a même protégé l'auteur, parce que les gens voulaient simplement l'attraper", affirme Hosam.

"C'est vraiment un miracle" qu'il n'y ait pas plus de victimes "parce que la rue entière est pleine de monde" en fin d'après-midi, souligne auprès de l'AFP Anna Önsal, une habitante venue sur les lieux du drame après son travail.

Près des lieux du crime, un véhicule au pare-brise et au capot très endommagés était visibles. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtres et tentatives de meurtres, et n'a pas évoqué de soupçon d'acte motivé par des raisons politiques.

- Marchés de Noël -

Depuis l'attentat perpétré à Berlin en décembre 2016 par un Tunisien aux motivations jihadistes, qui avait foncé au volant d'un camion sur la foule en tuant 13 personnes, des attaques béliers ont régulièrement traumatisé l'Allemagne.

En 2024, une nouvelle attaque a eu lieu sur un marché de Noël à Magdebourg (est): un Saoudien islamophobe, adepte de théories du complot, avait à bord d'une voiture fait six morts et plus de 300 blessés.

Et en février 2025, une mère et sa fille avaient été tuées, et une trentaine de personnes blessées, par le conducteur afghan d'un véhicule qui a foncé sur une manifestation syndicale.

Ces attaques, commises dans les années qui ont suivi l'afflux migratoire de 2015 en Allemagne, ont fait de l'immigration et de la sécurité un sujet central du débat politique allemand, conduisant à l'essor du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne.

Arrivé au pouvoir il y a un an, l'actuel chancelier conservateur Friedrich Merz a donné un tour de vis à la politique d'accueil des migrants et des réfugiés.

AFP