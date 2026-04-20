Angola : le pape accueilli avec ferveur dans l'est au troisième jour de sa visite

Entre chants et cris de joie, le pape Léon XIV a été accueilli dans la ferveur populaire dans l'est de l'Angola lundi, au troisième jour de sa visite du pays lusophone où il a appelé à résister au "fléau de la corruption".

Le souverain pontife est arrivé peu avant 10H00 (09H00 GMT) à Saurimo, à plus de 800 km de la capitale Luanda, chef‑lieu de la province de Lunda‑Sul, une région enclavée et historiquement marginalisée, voisine des zones diamantifères du nord‑est.

Dans la chaleur tropicale, entouré de nombreux agents de sécurité, il s'est offert un nouveau bain de foule en papamobile dans les rues de la ville d'environ 220.000 habitants, où l’Église catholique tente de répondre à une pauvreté endémique et de pallier les carences des infrastructures publiques.

En milieu de matinée, le chef des 1,4 milliard de catholiques a visité une structure accueillant une soixantaine de personnes âgées défavorisées, abandonnées par leur famille ou victimes de violences.

Il y a été reçu par les chants enthousiastes des résidents, habillés de tenues colorées et agitant des foulards blancs, après avoir été acclamé par des centaines de personnes massées le long des routes, dont de très nombreux enfants.

"Votre présence dans ce foyer est une bénédiction de Dieu", a déclaré au pape américain Antonio Joaquin, 72 ans, qui a témoigné devant lui des violences de sa famille.

Il doit ensuite célébrer en fin de matinée une messe en plein air à laquelle environ 30.000 fidèles sont attendus.

La province de Lunda‑Sul est confrontée à la pauvreté et aux conséquences environnementales de l'exploitation minière, que le pape a dénoncées dès son arrivée dans le pays.

Lundi après-midi, Léon XIV retournera à Luanda pour une rencontre avec les évêques, prêtres, religieux à la paroisse Notre‑Dame de Fatima, un temps d’échange consacré aux défis de l'Eglise angolaise, qui fait face à une pénurie de moyens et au poids croissant des Églises évangéliques.

Après Jean-Paul II (1978-2005) en 1992 et Benoît XVI (2005-2013) en 2009, Léon XIV est le troisième pape à visiter ce pays, qui a tardivement accédé à l'indépendance du pouvoir colonial portugais en 1975.

Dimanche, lors d'une messe géante près de Luanda devant 100.000 fidèles, le pape de 70 ans a appelé à "surmonter les vieilles divisions" et à "guérir le fléau de la corruption" par "une nouvelle culture de justice et de partage".

Environ un tiers de la population angolaise vit sous le seuil de pauvreté international de 2,15 dollars par jour, selon la Banque mondiale, alors que l'économie nationale repose en grande partie sur l'exploitation et l'exportation de matières premières, pétrole et minerais.

Quelque 44% de la population, soit environ 15 millions d'Angolais, s'identifient comme catholiques, selon un recensement de 2024 dans ce pays d'Afrique australe, sorti exsangue en 2002 d'une guerre civile meurtrière déclenchée dans la foulée de l'indépendance.

La tournée du pape en Afrique, un périple de 18.000 km sur 11 jours débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun, s'achèvera en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril.

AFP