Attaque du Hamas : 40 Français tués en Israël, huit disparus, selon un nouveau bilan officiel

40 Français ont été tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et 8 sont toujours portés disparus, a annoncé Élisabeth Borne ce lundi 6 novembre. "Ce matin, (le bilan) est de 40 morts et huit disparus" parmi lesquels "il y a évidemment des otages", a affirmé la cheffe du gouvernement sur France Inter, assurant que "la discussion est en cours d'abord avec les autorités israéliennes, mais aussi avec les partenaires de la région" parce que "notre priorité, c'est bien sûr la libération des otages".

40 Français ont été tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et 8 sont toujours portés disparus, a annoncé Élisabeth Borne ce lundi 6 novembre. "Ce matin, (le bilan) est de 40 morts et huit disparus" parmi lesquels "il y a évidemment des otages", a affirmé la cheffe du gouvernement sur France Inter, assurant que "la discussion est en cours d'abord avec les autorités israéliennes, mais aussi avec les partenaires de la région" parce que "notre priorité, c'est bien sûr la libération des otages".

.@Elisabeth_Borne : "Le bilan ce matin est de 40 morts français et 8 disparus" suite à l'attaque du Hamas, "parmi lesquels des otages". #le710Inter pic.twitter.com/j7aBV3I4pt — France Inter (@franceinter) November 6, 2023

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, plus de 1.400 personnes ont été tuées, selon les autorités israéliennes, en majorité des civils le jour de l'attaque du Hamas et plus de 240 personnes ont été prises en otage. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour "anéantir " le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza où 9.770 personnes, dont 4.800 enfants, ont été tuées, selon un dernier bilan du Hamas communiqué dimanche.

AFP